今季西甲皇家馬德里狀態有起伏，而且最近受到傷兵問題影響教練施丹的排兵佈陣。皇馬隊長沙治奧拉莫斯自從上月西超盃4強賽事之後，就一直因傷休戰至今，上周二皇馬更宣佈這位34歲西班牙後衞接受左膝半月板手術，預料要休息六至七周。不過拉莫斯的受傷可能會影響他與球會續約的機會，皆因球會現時希望等待拉莫斯復出再作談判，不過球員方面已表明不願意談薪留隊。

拉莫斯今季依然是皇馬防線不可或缺的一員，不過他與皇馬的合約將會於今個夏天到期，根據西班牙傳媒報道指，拉莫斯在續約的問題上不願意作出讓步，現時球員希望以原有每季1,080萬鎊（約1.1億港元）的薪金續約兩年，只不過皇馬方面希望這位皇馬隊長可以進行減薪，因此雙方一直為此爭持不下。現時由於拉莫斯受傷關係，所以皇馬暫時暫停續約談判，直至拉莫斯康復為止，這意味着皇馬打算利用拉莫斯合約最後幾周，去與球員達成新協議。

今季拉莫斯缺陣的10場比賽當中，皇馬已經輸了其中5場，上個月有報道指，由於歐洲各地有幾間球會渴望在夏天免費簽入拉莫斯，當中包括曼聯及巴黎聖日耳門（PSG）這些豪門，因此皇馬認為難以繼續留下這位34歲中堅。有指拉莫斯亦收到了來自亞洲球會的邀請，不過由於家人關係，拉莫斯現時並未有打算離開歐洲。

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