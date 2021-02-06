網隊上周五NBA常規賽主場迎戰速龍，球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）經歷非常戲劇性一天。賽前他因接觸過一位疑似武漢肺炎確診者，被聯盟要求先列作後備，上陣後又被告知要強行離場。「彈出彈入」被聯盟檢疫措施玩殘，大怒的KD事後於社交媒體批評NBA的行為。

KD因接觸過一位病毒檢測結果無法辨識的人士，鬥速龍賽前被聯盟規限不能正選上陣，是他職業生涯13年來首次做後備。首節餘4分13秒時KD後備入替，惟當他在場上打了19分鐘後，聯盟收到報告指，該位疑似確診者證實檢測呈陽性，KD在第三節馬上被要求離場，不能再參與餘下賽事。NBA發聲明解釋，要求網隊先把KD列作後備，是因聯盟正在檢驗疑似確診者的檢測結果，直至該人證實陽性前，他們不會要求球員自我隔離。

聯盟又指，KD過去24小時已接受過3次病毒檢測，包括上周五的兩次深喉唾液檢測，全部結果呈陰性。網隊其餘成員亦通過檢測，獲准飛往費城，出席周六作客76人的賽事，但據指KD不會隨隊，其缺席時間仍有待確定。當網隊職員通知KD需要離場時，他邊搖頭、邊嘆息地返回更衣室，途中更扔水樽發洩。隨後更在社交媒體以「放過我吧（Free me）」的帖文，暗示自己被聯盟玩到「暈陀陀」，亦批評對方做法。賽前場均獲30.8分的KD，離場時交出8分6籃板及5助攻，是他過去10季僅第2次未獲雙位得分，其連續166場得分上雙紀錄被中斷，網隊亦以117:123不敵速龍。

文：華弟