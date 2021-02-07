《We Are The One》原定於亞洲盃籃球外圍賽打氣歌，惟受武漢肺炎影響，港籃不只失去在主場作賽的機會，就連能否如期完成分組賽也成疑問。即使港籃派隊到中立場巴林閉門兩戰關島，對將近一年都沒有高強度訓練和比賽的球員而言也是一大挑戰。

受武漢肺炎影響，FIBA亞洲盃籃球外圍賽一拖再拖，港隊所在的C組原訂於2月17至22日以「隔離泡泡」形式假菲律賓復賽，惟當地旅遊禁令未撤，賽事改於巴林舉行。港隊原定於六日內連打五場，不過FIBA在本月5日宣佈，同組的澳洲及新西蘭不會前往巴林，兩隊改於20日於澳洲對壘，遠赴巴林的港隊則於19及21日兩鬥關島。雖然賽會列明各隊抵達比賽城市毋須隔離即可出賽，惟港隊回港仍要接受21日強制隔離，由於不少港將有正職在身，難以長期請假，港隊現時仍未公佈出戰名單，但極有機會以年輕球員為主。

據悉港籃部份球員為準備參賽，在上月底已接受第一次病毒測試，主帥安慶健指球隊暫定14日出發，但自己因工作關係未必能隨隊。距離出發日期僅餘一星期，港隊仍復操無望，只能靠球員自主訓練維持狀態。今屆亞盃外分六組舉行，同組四隊會戰雙循環，每組首次名直入決賽周，第三名轉戰附加賽，爭奪最後四席。港隊僅於去年二月作客澳洲，當時以52:115見負，現於C組排榜尾。

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