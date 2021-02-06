東京奧運組委會主席森喜朗日前發表涉及性別歧視的言論，認為應限時女性在會議上的發言時間，備受批評。他隨後已就事件公開道歉及撤回言論，東京都知事小池百合子亦表示，已收到森喜朗的來電致歉。有網民於周曾發起網上聯署，要求對森喜朗作出處分，截至香港時間周六晚上7時，已有超過11萬人聯署。日本網球女將大坂直美亦炮轟有關言論無知。

「我不認為（森喜朗的言論）是對的，但我亦想聽聽他作出這種言論背後的理由。此外，我亦想知他身邊的人，對此甚麼看法。」在澳洲吉普斯蘭盃網球賽4強賽前，宣佈因輕傷棄權的大坂直美說。不過，這位世界排名第3的球手，並未表明是否覺得森喜朗應該辭職。「我是否認為他應該辭職？我認為作出這種言論的人，應對大眾關注的事情有所了解，所以我覺得這句說話很愚昧。」

日本奧委會周三進行線上會議，會中提及今年6月將會進行幹部改選，希望女性理事的比例達40%以上，但森喜朗明言如果太多女性會浪費時間，還指日本欖球協會增加了女性理事，導致開會時間長了一倍，因為女性「競爭意識強」，看到別人舉手發言時，認為自己也要發言，結果所有人都發言。森喜朗的言論惹來猛烈批准，有人周四在請願網站change.org發起聯署，要求日本當局就事件處分森喜朗，行動目標徵集15萬人聯署，至香港時間周六晚上7時，已有超過11萬人響應行動。

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