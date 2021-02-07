曼聯周六在英超主場領先2:0及3:2之下，被全場6次射門但3次中目標都成功取得入球的愛華頓以3:3逼和3:3，不過，領隊蘇斯克查拒絕批評在比賽中失誤的門將迪基亞，表示自己不會怪責個別球員，又認為曼聯不應被視為追逐冠軍的一分子。

蘇斯克查賽後被問到關於迪基亞的表現時表示︰「我不會因為失球而歸咎於任何球員，但我們知道作為一支球隊我們是可以做得更好。」「我們在下半場有一些不錯的表現，但對手三次中目標失了三球。當你這樣時是很失望。」

蘇B說︰「我們不是在談贏取冠軍，這支球隊已走了很漫長的路。我們不應被視為追逐冠軍的一分子，那是你們的（傳媒）。作為一個團隊我們需要變得更好再看看我們結果如何。」

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