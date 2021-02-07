曼聯上周六在英超聯賽，於95分鐘被卡維特利雲攻破大門，最終遭作客的愛華頓逼和3:3，在球員時代曾是「費格遜時間」得益者的紅魔領隊蘇斯克查，今次就反過來批評球證補時太久，連累他們痛失兩分。

在費格遜執教的時代，曼聯往往能在超長補時取得關鍵入球，讓他們藉此逼和或險勝對手，外界於是便將紅魔這種特殊優勢揶揄為「費格遜時間」。曼聯今仗成為在補時階段失球的一方，蘇B就大感不滿。他說：「我們之前在另一場比賽只得三分鐘補時，今仗卻有四分鐘，我認為是太多了，不過我們在最後幾分鐘，的確應該要踢得更好。我們應把球帶到角球旗，一直拖到完場，但大家卻沒有這樣做。他們只是10個人全部堆在禁區內。」

「那些都是低級的失球，在比賽過程中，你會預計對手有一到兩次好機會，它在補時最後一分鐘出現，難免令人失望，特別是在94分鐘過後，那就更差了。易邊後頭五分鐘很難踢，之後我們做得很好，本應可以拋離對手，但足球這種運動除了要入波之外，也要避免失球。我們做不到這一點，便要為此付上代價。」

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