正所謂「進攻贏球迷，防守贏冠軍」，曼城在前隊長高柏尼19年夏天離隊後，上季的失球數字立即攀升，隨即失落英超冠軍，反觀自花費7,500萬鎊購入華基爾雲迪積克的利物浦，失球數字大減成功改朝換代，可見最強防守足以奠下爭標基石。故今季力圖復興的曼城，季前照辦煮碗斥巨資，以大約6,100萬鎊買入葡萄牙國腳魯賓戴亞斯後，曼城今季不失球場次激增，多項防守數據均屬英超第一，加盟半季已被視為未來隊長的魯賓戴亞斯坦言，比起保持清白之身，更加不想讓對手起腳射門呢！ 文：尊嘉

曼城今季頭兩場失了6球後，才急忙從賓菲加購入魯賓戴亞斯，他隨即證明球會的巨額開支沒有枉費，隨後的19場英超魯賓戴亞斯場場正選，期間曼城只失7球。相對比他貴1,400萬鎊、為利物浦帶來冠軍的VVD，魯賓戴亞斯的數據更勝一籌，VVD加盟紅軍後頭23場賽事，球隊有10場保持不失，魯賓戴亞斯卻為曼城頭23場賽事，帶來了15場清白之身。

數據不會說謊，更能突顯一名球員的重要性，魯賓戴亞斯今季的上陣時間，僅次正選門將艾達臣摩拉斯，觸球及傳球次數僅次中場洛迪卡斯簡迪，解圍次數屬全隊之冠，而且紀律良好幾乎不用適應英超節奏，上陣19場只領下2張黃牌沒有領紅，身處比賽節奏甚快的英超，魯賓戴亞斯更只錄得12次犯規，比起基爾獲加、祖奧簡斯路等20次犯規的守將少近一半。

魯賓戴亞斯出色的表現，令人開始忘記前隊長高柏尼，曼城的定海神針終於回來了。不過讓人更驚訝的，可能是魯賓戴亞斯的態度，他接受英媒訪問時曾表示：「有一天，有人對我說『太好了，又一場清白之身。』我隨即說讓我最高興的不只是球隊沒有失球，而是令對手甚至連一腳中目標射門也沒有；令我最高興的，是讓我們的門將不用作出一個撲救。」

結果憑著他與史東斯的緊密合作，曼城的場均失球數字，已由上季的0.92球下降至今季的0.61球，直逼18/19年球季98分封王的0.6球，甚至比起17/18同樣是冠軍球季的0.71球更加利害。不過魯賓戴亞斯坦言，曼城今季防守出色不只是他與史東斯的功勞：「1:0小勝白禮頓一戰是個好例子，我看到奇雲迪布尼及根度簡非常疲累地跑動，你要知道他們全場都在跑上跑落，此刻我問自己，如果他們都能跑成這樣，又有誰不會呢？如果他們也為球隊付出一切，又有誰不會呢？」

「信任就是這樣產生，當你開始建立防守信念時，大家都相信只要不失球，距離勝利就會更近，然後所有人都會開始抱著這個信念，並盡力實現不失球的目標，球隊亦會變得更加強大。」

不論心態上還是言談間，年僅23歲的魯賓戴亞斯已像一名非常成熟球員，昔日一直看著魯賓戴亞斯成長、前賓菲加青年軍教練祖奧達拉奧（Joao Tralhao），早於去年9月時已預言，魯賓戴亞斯擁有出色的領導才能，將可填補高柏尼的空缺：「他給我的印象全是正面的，他在球場上、訓練場上甚至生活上，都一直是其他年輕球員的榜樣，從他11歲來到青訓學院開始，我就知道他會做得很好，但當我在U18比賽時開始與他合作，我才感受到他會成為頂級球員。」

「這不只是由於他的天賦，而是他的工作能力、他的專注、他的每天每節訓練的心態，他的競爭能力令人讚嘆，他就是這麼特別的。他是每個年齡層的隊長，因為他是天生的領袖，他亦喜歡及知道如何帶領球隊，他亦可以在球場上及更衣室成功轉達教練的聲音。他不只是一名『得把口』的領袖，他還會從行動上展示出來，不斷推動隊友。」

曼城每個球季都會進行隊長選舉，季前卻有9人提名夏季新兵、在訓練中表現突出的中堅尼敦阿基，反觀射手阿古路卻不入五大隊長的名單，足證藍月內部渴望改變。然而在開咧後才落實加盟的魯賓戴亞斯，這數個月的表現及領導能力，已明顯壓過失去正選的尼敦阿基，年僅23歲的他已成為曼城下任隊長的熱門人選，若周日一戰魯賓戴亞斯能帶領防線「零封」攻力強勁的紅軍，甚至在今季協助藍月事隔一年重奪英超冠軍，相信魯賓戴亞斯戴上曼城的隊長臂章，只會是指日可待的事。

表1：魯賓戴亞斯檔案+今季數據

魯賓戴亞斯

年齡：23歲

國籍：葡萄牙

曾效力球會：賓菲加

國家隊上陣次數(入球)：24次(2球)

轉會費：6,100萬鎊

曼城球衣號碼：3號

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魯賓戴亞斯今季數據

英超上陣次數：19場

英超上陣時間：1,690分鐘（全隊第二）

期間球隊戰績：13勝5和1負

期間球隊失球：7球

不失球場次：12場

攔截成功率：67%

解圍：54次（全隊第一）

搶回皮球：85次

犯規：12次

黃牌：3張

紅牌：0張

烏龍球：1球

傳球次數：1,629次（全隊第二）

場均傳球：85.74次

精準長傳：61次

資料來源：英超官網

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表2：紅軍曼城近5季英超場均失球+防守排名

球季 利物浦 曼城 (英超防守排名)

20/21* 0.81球（7） 0.61球（1）

19/20 0.86球（1） 0.92球（2）

18/19 0.58球（1） 0.6球（2）

17/18 1球（4） 0.71球（1）

16/17 1.11球（5） 1.03球（4）

*截至周五

資料來源：蘋果資料室

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