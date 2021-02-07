曼聯周六英超主場賽和愛華頓，正值慕尼黑空難63周年紀念，曼城隊長費蘭甸奴就被質疑拿這場悲劇來開玩笑，事關他在社交媒體貼出一張慶祝入球的照片，惟相中他模仿一架飛機飛行，令到紅魔球迷相當生氣，紛紛指責他「冇品」。

63年前的慕尼黑空難共造成23人死亡，包括8位曼聯球員及3位職員罹難，曼聯及愛華頓賽前也為這場災難默哀1分鐘。奧脫福球場掛起「We’ll Never Die」的橫額，隊長哈利馬古尼捧着花圈出場，也有球迷自發前往奧脫福門外致敬。儘管紅魔和藍月在聯賽榜鬥得激烈，但作為曼城隊長的費蘭甸奴拿這次意外來開玩笑，似乎於理不合。這位35歲的巴西中場周六在Twitter上載一張在訓練場慶祝入球的照片，本來再平常不過，但他慶祝時展開雙臂模仿飛機飛行，該圖的標題還寫道飛機、爆炸、大笑和足球4個emoji。

即使費蘭甸奴隨後知衰把帖文刪除，但阻止不到球迷炮轟他非常不尊重死者以及該次意外，更呼籲英國足協判罰他停賽。兩間球會拒絕就事件作出評論，但相信他只是恰巧地分享了跟空難有關的帖文。亦有人就認為費蘭甸奴不是故意冒犯，但他在這個敏感日子應該要低調及小心一點。近日曼城球星貝拿度施華和紅魔的卡雲尼，已因不恰當的社交媒體內容遭英國足協罰停賽。

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