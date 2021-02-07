周六NBA常規賽，湖人主場迎戰全聯盟包尾的活塞，兩軍上月底交手竟由紫金兵團吞敗，豈料一周後再交鋒，湖人再次處於劣勢。他們今仗在領先17分之下，被追至雙加時，幸交出33分11籃板的勒邦占士（LeBron James）於第二次加時射入兩記關鍵三分，殺死比賽，湖人苦戰雙加時後才以135:129擊敗活塞，取得三連勝。

湖人九天前在底特律作客活塞，因球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）缺陣爆冷輸球，兩軍一周後再交手，大軍已有AD回歸，這支勝率只得21.7%的榜尾球隊，今戰還有兩位球星比歷克格芬（Blake Griffin）和戴歷路斯（Derrick Rose）缺陣。然而紫金兵團整場卻錄得本季新高的23次失誤，錯過最多領先過17分的優勢，被活塞發力狂追扳平106:106，把比賽逼至加時。

首節加時，湖人繼續入球荒，他們於第四節末段已連續射失9次投籃，整整6分鐘未有入球，後段才靠卡路素（Alex Caruso）和AD追平118:118。只能說今場火熱拿下32分的活塞前鋒J格蘭（Jerami Grant）絕殺球不入，是湖人幸運，比賽要打第二次加時。

第二次加時開段靠占士和AD的入球，湖人迅速拿到領先優勢，儘管J格蘭繼續窮追猛打，但占士先後連入兩記關鍵三分，把比數拉開131:124。湖人及後再有4罰進賬，最終苦戰雙加時後艱辛擊敗活塞。雖然湖人今場表現不似如期，但最後能夠贏波，主帥禾高（Frank Vogel）也要歸功於球員十分拼命。除了占士外，AD今場也有30分5籃板3助攻和2封阻，今場有22分的舒路達（Dennis Schroder）也有莫大貢獻。

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