利物浦與曼城周日在晏菲路交鋒。論近況，藍月亮絕對遠勝主隊，但也不能抹煞紅軍在大戰中反彈的可能，考慮到今季甚多Big6的交鋒都出現悶和及入球少的情況，今戰亦大有機會是緊湊卻欠缺入球，倒不如再敲「入球大細」[2.5/3球]的「細」。

較大部份英超爭標對手踢少一場的曼城，上周中作客2:0輕取般尼後錄得各項賽事13連勝，目前累積47分高踞榜首，拋離今戰對手利物浦七分，優勢越見明顯；若然今仗可延續近期連勝氣勢，紅軍衞冕機會將越來越微。不過，有別於對上幾季靠強大火力橫掃英超，曼城今季入球減少，但防守比過去更穩健，藍月今季踢完21輪聯賽後共累積入39球，而去季及前季的同期剛好都一樣在21輪後轟入56球，也就是說少了17球，但防守方面若和上季同期失了24球相比，今季則只失13球，而且在這場大戰前，已經六場聯賽未有失球，近9場聯賽也只失了1球。

耶穌仔大戰例牌隱形

曼城今季防守堅韌，與魯賓戴亞斯加盟後提高了防線質素有一定關係，而進攻未有之前銳利，很大原因是因為今季阿古路長期缺陣，雖然近期中場球員如根度簡及菲爾科頓等都能分擔入球重責，另一前鋒加比爾捷西斯更連續兩場有入球，但「耶穌仔」一向大戰隱形，加上中場核心奇雲迪布尼繼續缺陣，史達寧今季狀態亦平平，即使紅軍後防問題多多，但今戰如此關鍵，藍月亦未必會貿然搶攻。

利物浦在冬季轉會窗關閉前簽下賓戴維斯及奧辛卡巴克兩位中堅，賓戴維斯之前踢英冠普雷斯頓，不會完全對英超的節奏感陌生，而且上仗對白禮頓亦列作後備，在今仗臨危受命的機會較奧辛卡巴克高，料與法賓奴泰華利斯或佐敦軒達臣其中一人組成雙中堅。

多場Big 6大戰少入球

不過，剛剛兩連勝斷纜的紅軍，欲在大戰中反底，客觀環境卻不太有利，今季進攻很多時靠穆罕默德沙拿單天保至尊，沙迪奧文尼表現時好時壞，況且已缺席近兩場比賽的他剛傷癒，狀態未十足；至於羅拔圖法明奴更不用多說，踢了半季仍未入局，面對曼城堅韌的防守，坐鎮晏菲路也未可太高估。

武漢肺炎下賽程頻密，球隊準備時間不充足，因此每當和勁旅交手，都寧願踢得保守點，因此今季多場Big6大戰都入球偏少，包括2隊首循環賽和1:1，而剛剛上周四的倫敦打吡，熱刺與車路士之間也只產生了一球12碼，反映追「細」有理。

文：盧卡東尼

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