武漢肺炎在全球爆發，香港一年內出現四波爆發潮，各行各業皆受嚴重打擊，正職為空中服務員、剛轉投遊協的甲一球員的吳嘉軒可算是受到雙重打擊。不過，他跟一班有心人合力製作歌曲《We Are The One》，盼大家能團結一致，共度難關。

《We Are The One》由鄭汝森作曲，一毫子填詞，羅善行和鄭汝森監製，並由吳嘉軒主唱。他們早已開始構思這首打氣歌曲，並於去年初完成錄製，原定在FIBA亞洲盃外圍賽的主場賽事播放，為港籃打氣。無奈武漢肺炎在去年爆發導致體壇停擺，唯有改在今年1月推出，香港籃球總會副會長羅善行表示，「我們希望在主場有點東西，可以吸引多點人關注，將籃球推廣做得更好。」一毫子則補充，香港缺乏體育文化，盼由港籃比賽片段剪輯而成的MV可引起外界關注，親身入場看看本地籃球。作曲的鄭汝森坦承自己對香港體壇了解不多，但他有感跟樂壇的現況相近，而歌名則是點題一句：「我們經常強調We are the one，就是要有份凝聚力，去代表香港的音樂和籃球。」

過去的一年在疫情的陰霾下，對各行各業而言也是場硬仗。擔任主唱的嘉軒作為球員，接近一年無法練習及比賽；作為空中服務員，其工作也被迫停頓。這位25歲的遊協後衛坦言在不能打球及飛到外地之時，自己極不習慣之餘，家人也十分搶心。與其怨天尤人，他選擇把握時間，增值自己：「家人一開始會覺得我無所事事，看到新聞又會擔心。沒有人知道疫情何時完結，我不能坐以待。我在這段時間考健身教練牌、急救牌，讀營養課程，好好增值自己。再有風浪的時候，我便不會手足無措，而我知道自己在任何情況都能生存。」他續指，「現在就像香港在比賽中落後20、30分，但又不知何時才會完場。正如歌詞所言，『敗了未沉迷內耗，憑力氣勾勒着命途』， 即是我們落後亦不應放棄，只剩下一口氣都要堅持。」

嘉軒笑言在這一年的唯一好處，便是多了時間陪伴家人，他更透露在疫情緩和後，希望跟父親吳柱業看英超，「這是人生願望之一，我們平常會一起討論足球、NBA和本地籃球。他曾到美國看NBA，而我曾看英超，我希望跟他一起到英國看曼聯。」吳柱業為香港籃壇名宿，是威立在1997年贏得亞洲冠軍球會盃冠軍的功臣之一，嘉軒自小受父親影響而愛上籃球，在一年無球可打的情況下，他也直言極不習慣，也很想念往日在修頓比賽的日子，「以前賽季完了，都會獨自到街場射球，想不到打球是一件很奢侈的事。」過往在甲一賽事場邊，不時看到羅善行的身影，這位籃總副會長也難掩想念籃球的心情，「我真的很掛念修頓，現時球壇不能聚在一起，但我想香港籃壇如果有一天重啟，可能真的很有煲底見的感覺。」

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