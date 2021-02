武漢肺炎在全球爆發,香港一年內出現四波爆發潮,各行各業皆受嚴重打擊,正職為空中服務員、剛轉投遊協的甲一球員的吳嘉軒可算是受到雙重打擊。不過,他跟一班有心人合力製作歌曲《We Are The One》,盼大家能團結一致,共度難關。

《We Are The One》由鄭汝森作曲,一毫子填詞,羅善行和鄭汝森監製,並由吳嘉軒主唱。他們早已開始構思這首打氣歌曲,並於去年初完成錄製,原定在FIBA亞洲盃外圍賽的主場賽事播放,為港籃打氣。無奈武漢肺炎在去年爆發導致體壇停擺,唯有改在今年1月推出,香港籃球總會副會長羅善行表示,「我們希望在主場有點東西,可以吸引多點人關注,將籃球推廣做得更好。」一毫子則補充,香港缺乏體育文化,盼由港籃比賽片段剪輯而成的MV可引起外界關注,親身入場看看本地籃球。作曲的鄭汝森坦承自己對香港體壇了解不多,但他有感跟樂壇的現況相近,而歌名則是點題一句:「我們經常強調We are the one,就是要有份凝聚力,去代表香港的音樂和籃球。」

過去的一年在疫情的陰霾下,對各行各業而言也是場硬仗。擔任主唱的嘉軒作為球員,接近一年無法練習及比賽;作為空中服務員,其工作也被迫停頓。這位25歲的遊協後衛坦言在不能打球及飛到外地之時,自己極不習慣之餘,家人也十分搶心。與其怨天尤人,他選擇把握時間,增值自己:「家人一開始會覺得我無所事事,看到新聞又會擔心。沒有人知道疫情何時完結,我不能坐以待。我在這段時間考健身教練牌、急救牌,讀營養課程,好好增值自己。再有風浪的時候,我便不會手足無措,而我知道自己在任何情況都能生存。」他續指,「現在就像香港在比賽中落後20、30分,但又不知何時才會完場。正如歌詞所言,『敗了未沉迷內耗,憑力氣勾勒着命途』, 即是我們落後亦不應放棄,只剩下一口氣都要堅持。」

嘉軒笑言在這一年的唯一好處,便是多了時間陪伴家人,他更透露在疫情緩和後,希望跟父親吳柱業看英超,「這是人生願望之一,我們平常會一起討論足球、NBA和本地籃球。他曾到美國看NBA,而我曾看英超,我希望跟他一起到英國看曼聯。」吳柱業為香港籃壇名宿,是威立在1997年贏得亞洲冠軍球會盃冠軍的功臣之一,嘉軒自小受父親影響而愛上籃球,在一年無球可打的情況下,他也直言極不習慣,也很想念往日在修頓比賽的日子,「以前賽季完了,都會獨自到街場射球,想不到打球是一件很奢侈的事。」過往在甲一賽事場邊,不時看到羅善行的身影,這位籃總副會長也難掩想念籃球的心情,「我真的很掛念修頓,現時球壇不能聚在一起,但我想香港籃壇如果有一天重啟,可能真的很有煲底見的感覺。」

