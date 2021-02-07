周六為阿仙奴「地標」把關的馬菲賴恩開賽74秒便失守，被奧尼屈堅斯攻破大門，槍手最後作客以0:1不敵阿士東維拉，在英超兩連敗及三場不勝。阿士東維拉28年來首度在頂級聯賽「雙殺」阿仙奴，領隊甸恩史密夫賽後表示他的球員們「喜歡創造歷史」。

去年11月，阿仙奴於主場以0:3受挫阿士東維拉，周六再遇，阿仙奴在門將賓特尼奴停賽下，冬季轉會窗由白禮頓借用的澳洲門將馬菲賴恩正選把關，惟後防開賽74秒便失誤，造就奧尼屈堅斯射入全場唯一入球，令少年時代已是槍手球迷的馬菲賴恩「地標」戰留憾。

奧尼屈堅斯成為了2011年11月的戴倫賓特之後，第一位連續三場英超在維拉公園為維拉入球的球員，至於馬菲賴恩則是英超史上僅第四位在「地標」戰開賽首2分鐘內失球的門將，之前三人分別是保頓的華特（Gavin Ward ）、錫菲聯的賓納特（Ian Bennett）及利物浦的柏迪尼（Daniele Padelli）。

甸恩史密夫賽後說︰「這是自英超立的1992/93球季以來，我們首次『雙殺』阿仙奴，正如我們近年所見的，這些球員喜歡創造歷史。」維拉1992/93球季是於領隊艾堅遜（Ron Atkinson）麾下「雙殺」阿仙奴，該季兩場聯賽維拉在主、客場均是以1:0擊敗槍手。

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