周六英超賽事，曼聯在主場迎戰愛華頓，雖然主場出擊的紅魔上半場一度領先兩球在手，不過最終於加時被對方追成3:3平手。今場為紅魔擔正的中場般奴費南迪斯（B費），攻入了一個精彩的入球，這個「士哥」令人想起了「奧脫福大帝」簡東拿在25年前的入球，不過由於紅魔最終也無法全取三分，即使射入靚波的B費亦不感到開心，認為球隊需要從錯誤中學習之餘，更駁斥了領隊蘇斯克查認為球隊下半場表現更佳的說法。

今場B費為紅魔射入的精采入球發生在上半場45分鐘，當時雲比沙卡傳球予B費，不過愛華頓守將遲遲未有上前逼搶，因此B費稍稍調整後直接起腳射遠柱，收死愛華頓門將羅賓奧臣，射入今季第13個聯賽入球。這個入球令球迷聯想起1996年12月曼聯主場迎戰新特蘭，當時簡東拿與隊友進行撞牆配合後，於禁區頂直接「Chip射」死角笠死對方門將，不過B費的入球距離龍門更遠。

兩個入球另一個相似的地方，就是簡東拿入球後未有大肆慶祝，而是站在原地觀望四周等待隊友上前與他擁抱，就連B費入球後亦是站在原地等待隊友跑來慶祝，不過當然簡東拿嚴肅的樣貌令人感到霸氣十足，至於在B費暫時未有這一種感覺。

不過今場紅魔最終仍然被對手在補時階段追成3:3，因此B費即使有進賬仍感到不高興：「很多事情都令人失望，過去幾場比賽我們也犯下太多錯誤，我們不能夠好像這樣失球，這已經發生了太多次，我們要從中學習。」不過蘇B認為球隊在下半場表現更好，但B費就不同意這個說法：「如果這樣的話，我寧願下半場踢得更差，只要不失球及再取得更多入球的話。下半場當我們射入第三球的時候，我們就要知道不能給對方機會以及要繼續爭取入球，不幸我們沒有做到，然後在最後幾秒再失一球。」

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