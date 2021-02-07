愛華頓周六作客以3:3逼和曼聯後，領隊安察洛堤表示這就像是一場勝利但只得1分，至於為球隊追和2:2的占士洛迪古斯於69分鐘被換下，肥安則表示，占士在上半場結束時已經感到小腿繃緊。

愛華頓是在上半場落後0:2下，換邊後由杜哥利及占士洛迪古斯先後破網而一度追平2:2。而在再落後2:3後，「拖肥」在補時5分鐘由卡維特利雲追成3:3，安察洛堤賽說︰「好一場比賽……我能說甚麼？儘管我們在上半場表現不足，下半場我們表現出更大勇氣，我們進攻和向前推進，最後我們有一分是應得的。」

安察洛堤謂︰「占士在上半場結束時小腿有點繃緊，但他說想嘗試，而之後他疲累了。這是有風險，但我對他有信心。」

肥安稱︰「這就像一場勝利，但它只有一分。我們與英超其中一支最佳隊伍對壘，我們並不在同一水平，但我們可以戰鬥和以我們的質素去競爭。我為我的球隊而自豪。」

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