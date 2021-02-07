上月有中國傳媒報道，香港足球先生伊高沙托尼已加盟梅州客家，該中甲球隊周日正式公佈獲伊高來投，將身披9號球衣作賽。

伊高沙托尼於2017年來港加盟和富大埔，頂替離隊的主力射手盧卡斯。挾名將之後來港的伊高，在大埔首季表現平平，但翌季大爆發，於2018/19球季助大埔首奪港超聯冠軍，更當選香港足球先生，季後轉投基地位於中國廣州的港超聯球會富力。效力富力一個球季，伊高未能助球隊打破錦標荒，其後富力散班。

據悉伊高在富力退賽後曾到歐洲尋找落班機會，但他最終轉戰中甲，上月已有中國傳媒報道他為梅州客家今季簽入的首名外援，而他早前亦已在社交平台透露自己身在梅州。今日梅州客家正式宣佈獲伊高加盟，將穿上9號球衣。

梅州客家近年曾簽入過李志豪、徐宏傑及梁諾恆三位香港球員，亦有楊正光曾任該隊助教。

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