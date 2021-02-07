周日英超頭場三連敗的熱刺主場迎戰四場不勝排尾二的西布朗，主隊有主力哈利卡尼復出，而這位射手亦不負眾望射入開紀錄的一球，加上好拍檔孫興民及後建功，以2:0擊敗對手全取三分，以勝仗終止近期頹勢。

熱刺近期陷入低潮，與前鋒哈利卡尼受傷缺陣不無關係，不過今仗這位英格蘭前鋒驚喜復出之餘更立即擔正，與孫興民的黃金組合再次聯手，加上盧卡斯莫拉及拉美拿等強攻客隊。而熱刺受助於卡尼復出，球隊比賽初段攻勢旺盛，前20分鐘這位射手已經有多達三次黃金機會，但一概未能把握。

熱刺上半場有超過七成控球率，近乎九成比賽時間都在西布朗後半場，不過始終未能瓦解對手的密集防守，尾段更險被西布朗一次反擊得手，幸門將洛里斯撲出麥巴耶戴亞尼的近門頭槌，雙方半場互交白卷。

下半場熱刺繼續強攻，終於在54分鐘收到成果。西布朗的守衞走甩卡尼，後者接應賀積查治的直線後近門熨入打開缺口。而僅四分鐘之後，熱刺把握一次反擊機會，盧卡斯莫拉引球推足半場，禁區頂交予後上的孫興民，老孫射門雖然被對手門將森莊士東拍到，但皮球仍然入網拉開至2:0。隨後西布朗曾有麥巴耶戴亞尼頭槌建功，可惜越位在慘吃詐糊。最終熱刺保住2:0勝局，為周中惡鬥愛華頓的英足盃第五圈賽事壯聲威。

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