史堤芬居里（Stephen Curry）和當錫（Luka Doncic）上演得分對決，雖然居里射入了NBA今季最多的單場11記三分球，並且轟入全場最高的57分，但勇士作客仍然以2分飲恨，以132:134受挫有六人得分上雙，包括當錫投進7球三分、攻入了平職業生涯最高得分42分的小馬。

今次是居里今場31投19中另外8罰全中，生涯第8次得分50+，亦是他1月在戰勝拓荒者之役攻入62分之外的生涯第二最高得分，而他是第16次單場投進10個或以上三分球，在NBA史上繼續領先，是曾經5次做到的K湯遜（Klay Thompson）三倍有多，惟勇士另外只有三名球員得分上雙，包括攻入22分的域堅斯（Andrew Wiggins）、20分的巴斯摩亞（Kent Bazemore）及14分的奧比（Kelly Oubre Jr.），小馬全隊則有六人獲雙位得分，包括貢獻18分及10籃板的普辛基斯（Kristaps Porzingis）和攻入17分的祖殊李察遜（Josh Richardson）等全部五名正選，最終力克勇士而重回勝軌。

居里今場手感火熱，上半場15投10中、包括三分球10投7中，上半場已攻入了30分，當錫上半場則交出了21分及5助攻，惟勇士完半場落後小馬64:72。完成第三節後，居里已入了10球三分及獨取46分，但在隊友支援不足下，勇士仍以101:106落後。第四節戰況依然激烈，當錫在比賽還剩44.5秒時射入三分球，助小馬將比分稍為拉開至131:124，不過居里亦射入個人今場第11球三分，之後上籃得分並博得對手犯規，還剩28.6秒時連取3分助勇士追成130:131。主隊憑卡巴（Maxi Kleber）最後6.3秒遠射三分得手而領前勇士4分，勇士在最後0.7秒有達米安李爾（Damion Lee）補籃成功，但為時已晚，終以2分之微力挫勇士。

根據ESPN Stats & Info，居里加入了張伯倫（Wilt Chamberlain）行列，成為了勇士隊史僅第二位單季得分55+多於一次的球員，而他是生涯第9次單場投進11球三分，尼拉特（Damian Lillard）和K湯遜以2次並列第二。

值得一提是，今日是NBA史上第三次有超過一位球員同日轟入逾50分，今日得分50+的另一位球員是金塊的祖傑（Nikola Jokic），但金塊在他有50分進賬下，仍以114:119不敵帝王。另外兩次多於一名球員同日得分50+分別是2019年11月8日的羅素（D’Angelo Russell）和尼拉特（Damian Lillard），以及1978年4月9日的謝雲（George Gervin）和大衛湯臣（David Thompson）。

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