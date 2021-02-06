周六意甲，阿特蘭大主場對拖連奴上演入球騷，阿大上半場領先3球的情況下，被對方連追3球，最終在主場與拖連奴打成3:3，痛失2分。

上半場21分鐘就領先3球，15分鐘迪魯恩吊入禁區，伊利錫右腳射破門將大細為球隊先開紀錄；5分鐘後，路爾斯梅利爾左路傳中，魯賓高辛斯近底線下射入；3分鐘後路爾斯梅利爾亦補射建功。

41分鐘，阿大守將柏洛文奴禁區內侵犯比洛迪，球證直指12碼，比洛迪主射被撲出不遠，他左腳窩利補中，為球隊追回一球；臨完半場前拖連奴路傳中，文拿高拉左腳射門中楣再中柱彈出，基爾臣比爾馬補射為球隊追成2:3完上半場。

易邊後，阿特蘭大遲遲未能再次拉開比分，拖連奴更越打越有，70分鐘，先有韋費特辛高腳面拉射中楣彈出。84分鐘，拖連奴罰球機會施蒙尼華迪開入禁區，後備入替的費達歷高邦拿索尼跳頂破網，為球隊追成3:3搶回1分。

同日，史柏斯亞作客鬥薩斯索羅，薩斯索羅上半場雖有卡佩圖接應奧比安的傳送先開紀錄，但其後史柏斯亞憑艾歷和域拿利上下半場各入一球，以2:1反勝對手全取三分。

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