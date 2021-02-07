曼聯周六英超主場迎戰愛華頓，在兩度領先之下仍被拖肥以3:3逼和，3分變1分之餘，領隊蘇斯克查賽後更直指曼聯今季不應被視為有力爭英超冠軍的一分子。利物浦名宿列納就炮轟蘇B的做法「錯晒」，今季受疫情影響下情況異常，紅魔很難再有如此好的機會，他應要令球員相信自己有力爭標。

為《天空體育》擔任球評的利物浦名宿列納認為，曼聯上半季表現令人眼前一亮，較早前曾經升上英超榜首一段時間，蘇B賽後卻認為紅魔今季目標不是英超冠軍，哈利列納質疑對方言論，認為現時在英超次席的曼聯，應該要想着在這個疫情球季下有力拿到聯賽錦標。他說：「他們應該要（以爭冠為目標），今年是特別的一年，你不會再有如此好的良機，利物浦（因傷患）失去了很多球員，紅魔應該要相信自己能走得更遠。」

列納續道：「今年甚麼事情都有可能發生，他們（曼聯）已不再是小孩了，他們富有經驗，蘇斯克查應該要告訴他的球隊，自己有能力爭標。曼城是目前成績最好的球隊，但他們的表現隨後或會有變化。」儘管曼聯近周表現有所下滑，但他們在23輪聯賽後仍以45分排在英超次席，僅落後少踢2場的榜首曼城2分。

不過，哈利列納對門將迪基亞今場的失誤未有留情，他直斥對方要負上全責：「迪基亞作為門將，他要承擔所有責任，他應該要勇敢，去評估當時的情況，如果他強勢一點出迎，我肯定他能撲救到。他第一球（失球）已經做錯了，第二球又再犯錯，但（愛華頓前鋒）卡維特利雲表現是真的出色。」

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