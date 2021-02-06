今季英超爭標形勢甚為緊湊，開季至今已有九隊曾經進佔榜首，作為聯賽三強的曼市雙雄與利物浦，在首循環正面交鋒時均以穩字行頭，3場「6分波」同告和局收場，合共更只得兩個入球。紅軍周日主場迎戰藍月亮，隨時又會上演一場防守大戰。

曼城去年11月8日在首循環與利物浦踢成1:1，當日紅軍在開賽後13分鐘便藉穆罕默德沙拿射入12碼領先1:0，而藍月亮則憑着加比爾捷西斯在31分鐘的入球追成1:1平手。完半場前，奇雲迪布尼射失12碼，令曼城錯失反超前的好機會，最終各得一分。紅軍領隊高普賽後直言，在武肺疫情下休季時間短促，加上賽程頻密，球員難以全場維持高強度的逼搶踢法。

至12月中的曼市打吡，主場出戰的曼聯只能與曼城互交白卷，領隊蘇斯克查賽後大讚球隊防守表現出色，並謂所有人都應對和波感到高興。

上月中的雙紅會，曼聯重施故技擺出鐵桶陣死守，最終作客成功悶和利物浦，令紅軍主場連續41場有入球的走勢斷纜，高普賽後亦不禁抱怨對手一心縮在禁區死守。事實上，擅長死守的又豈止曼聯，哥迪奧拿早前在曼城以1:0小勝錫菲聯後，便重申不會強求場場大勝，最重要是盡力阻止對手創造攻門機會，可見藍月今仗大有機會繼續以穩為先。

文：童健

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！