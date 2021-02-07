曼聯周六英超主場被愛華頓以3:3逼和，門將迪基亞再次犯錯成為戰犯。紅魔本帶着兩球優勢進入下半場，惟因這位西班牙門將兩度判斷失誤，斷送球隊的領先優勢，成為輸波最大罪人。利物浦名宿列斯和曼聯名宿加利尼維利賽後毫不留情，狠批迪基亞的不濟表現，後者的今季英超成功撲救率已跌落倒數第二。

紅魔上半場靠卡雲尼及般奴費南迪斯先後建功下，帶着2:0的優勢進入下半場，此前曼聯於領先2球的情況下，只曾1次未能取勝。惟事不湊巧，迪基亞兩次犯錯直接斷送紅魔的優勢。下半場49分鐘，愛華頓射手卡維特利雲於禁區左側窄角度橫傳，雖然迪基亞成功拍走，但就把皮球直接送給門前的杜哥利執雞射入，紅魔被追成1:2。雖然3分鐘後的失球，跟曼聯後防失誤走甩占士洛迪古斯有關，紅魔亦靠麥湯米尼70分鐘頂入罰球，反超3:2重新取得優勢，但迪基亞未吸取經驗，完場前再犯下嚴重失誤。補時5分鐘，迪基亞因在門前稍有猶豫，未有出擊解圍或封堵角度，結果反應太慢下，被卡維特利雲搶先一步於門前鏟射扳平。

列納賽後未有留情，直斥迪基亞不夠勇致，直接造成那兩個失球，對方應要為輸球負上全責：「迪基亞作為門將，他要承擔所有責任，他應該要更勇敢去評估當時的情況，如果他強勢一點出迎，我肯定他能撲救到。他第一個失球已經做錯了，最後一球又再犯錯，只能說卡維特利雲今晚很出色。」加利尼維利也狠批迪基亞說：「曼聯現時的防守很差，跟我們過去數周看見的完全相反，他們踢得好，但就因防守問題輸了。迪基亞沒有就皮球位置出迎，你會想他出來封殺射手，但今晚門將和後衞的表現都不好，大家都清楚他們需要一個更強的後衞組合。」

早年曾被捧為世界第一門神的迪基亞，表現已不復當年勇，據足球網站《Squawka Football》的統計，迪基亞在今季英超的成功撲救率只得60.9%，是眾多上陣15次以上的英超門將中排倒數第二，只得狼隊門將魯爾柏迪斯奧的59.7%比他更差。迪基亞表現低迷是曼聯防線糟糕表現的一個縮影，紅魔今季在23輪英超後，失球數已達到30個，是聯賽榜前10位球隊中最多。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！