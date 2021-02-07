今季曼城雖然在前線上受傷患問題影響，不過後防發揮非常穩定，除了去年夏天加盟的魯賓戴亞斯功不可沒之外，上季幾乎被領隊哥迪奧拿放棄的英格蘭中堅史東斯及時回勇，亦成為藍月後防強大的關鍵。雖然此前史東斯與戴亞斯這對中堅拍檔表現出色，不過近期傷癒復出的拿樸迪亦銳意要搶回正選席位。

上季曼城失落英超冠軍，雖然整季一共在英超攻入102球，可惜後防不時犯錯導致球隊經常失分。上季僅在各項賽事為藍月上陣24場的史東斯，在季中一度無法入選球隊大名單，哥帥寧願派上費蘭甸奴夥拍拿樸迪，也不願派上史東斯。不過正當以為史東斯接近離隊時，這位26歲英格蘭中堅把握拿樸迪及尼敦阿基受傷，以及艾利加西亞拒絕續約重返正選，與戴亞斯成為藍月的中堅主力組合，早前史東斯對陣水晶宮更梅開二度，協助藍月保持近期英超的強勁走勢。

今季暫時於英超上陣6場的法國中堅拿樸迪，雖然在去年11月對熱刺一仗表現極差，加上受傷關係而失寵，不過近期已經復出的他在上周1:0小勝錫菲聯一仗，成功搶回正選席位。哥帥亦認為拿樸迪是一名極具質素的中堅：「他必須保持最佳狀態，他是我們隊內最佳的左中堅。不過他需要集中精力盡可能回復到最佳狀態，之後他才可以得到上陣時間。」

曼城不同中堅組合

魯賓戴亞斯+史東斯

正選合作場數：11場

成績：10勝1和

對手場均射門：6.8次

場均失球：0.1球

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魯賓戴亞斯+拿樸迪

正選合作場數：6場

成績：3勝2和1負

對手場均射門：5.8次

場均失球：0.6球

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魯賓戴亞斯+尼敦阿基

正選合作場數：2場

成績：1勝1和

對手場均射門：8次

場均失球：0.5球

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魯賓戴亞斯+艾利加西亞

正選合作場數：1場

成績：1和

對手場均射門：6次

場均失球：1球

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尼敦阿基+史東斯

正選合作場數：1場

成績：1勝

對手場均射門：10次

場均失球：1球

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尼敦阿基+艾利加西亞

正選合作場數：1場

成績：1負

對手場均射門：7次

場均失球：5球

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魯賓戴亞斯+史東斯+尼敦阿基*

正選合作場數：1場

成績：1勝

對手場均射門：7次

場均失球：0球

*為三中堅組合

資料來源：英超官網 截至5/2

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