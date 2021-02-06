上周五意甲國際米蘭輕鬆以2:0擊敗費倫天拿，不過，中國球迷卻未能透過直播欣賞這支由中國企業蘇寧集團擁有的球隊，全因取得中國獨家轉播權的PP體育拖欠轉播費用長達半季，最終被斷訊號。有趣的是，PP體育同樣由蘇寧集團全資擁有，亦令蘇寧「莫財」的消息越傳越真。更有傳媒指國際米蘭現時深陷財政危機，年內未有2億美元（約15.5億港元）注資的話球會就會破產。

上周五國際鬥費倫一戰，開波以後PP體育仍然無法提供直播畫面，PP體育解釋是當地未有提供訊號，但中國傳媒向擁有轉播權的IMG查詢時，對方指PP體育已經拖欠轉播費用長達半季，現時中國球迷能否看到餘下半季的意甲仍是未知數。早在去年，擁有英超轉播權的PP體育已因拖欠1.6億鎊（約16億港元）轉播費被單方面終止合作，最終轉播權轉到騰訊手上。

近一年有關蘇寧資金鏈斷裂的新聞不絕於耳，有指董事長張近東及其子，國際米蘭主席張康陽已將手上蘇寧股權質押予馬雲擁有的淘寶，以緩解資金壓力。雖然蘇寧曾出面否認相關消息，但包括國際米蘭及中超的江蘇蘇寧都出現拖糧的情況，甚至曾經傳出球會未能向皇家馬德里支付新兵阿拉舒夫轉會費，令這位右閘可能來季被迫回歸皇馬。

周四英國《金融時報》更發表文章，指蘇寧現時已經難以支持國際的日常營運，球隊年內急需2億美元的資金周轉，否則將會面臨破產厄運。同時蘇寧亦積極尋找買家，早前基金BC Partners曾向蘇寧提出以7.5億歐元收購球會大部份股份，而且包含球會債務，但有財經人士估計藍黑軍團的債務可能高達6億歐元，基本上是迫蘇寧「半賣半送」讓出球會，同時與蘇寧要求的10億歐元相拒甚遠，所以蘇寧已經拒絕相關報價。但若果蘇寧遲遲未能出售球隊，只會令財政壓力不斷增加，恐怕將令這支班霸走上絕路。

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