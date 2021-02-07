周日曼城將要作客晏菲路大戰衞冕的利物浦，以在大戰前夕球隊卻收到壞消息，官方網站宣佈球隊年紀最大的球迷，104歲的Vera Cohen女士去世，而藍月亦在網站及twitter上致哀。

Vera Cohen生前為曼城的死忠球迷，持有球隊季票已經長達90年時間，曾經親眼見證1937年藍月隊史首次贏得頂級聯賽冠軍，亦是球隊官方認證在生年紀最大的球迷。17年時任隊長高柏尼曾經登門造訪Vera，二人在Vera的家中飲茶聊天，並且互相擁抱慰問。

18年，其時已經102歲的Vera現時伊蒂哈德球場，與妹妹Olga一同帶領曼城全隊行入球場，最終球隊更以3:0大勝富咸。曼城網站公佈相關消息，並指全隊上去對於Vera的離開感到難過，並且向Vera的家人朋友送上慰問及致哀。

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