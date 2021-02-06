周六英超的倫敦打吡，富咸主場迎戰韋斯咸，雙方在雨戰下終打成0:0，但臨完場前湯馬士蘇錫克手肘不小心下撞中阿歷山大米祖域面部，球證甸恩在翻看VAR片段後決定出示紅牌。

上仗梅開二度的連格續任正選，12分鐘，艾朗加斯威爾左路傳中，尾柱的蘇錫克窄角度下射中柱不入；26分鐘，連格左路傳中，蘇錫克的頭槌攻門再一次頂高。富咸其後有盧卡文禁區頂的左腳勁射僅僅柱邊出界，雙方半場打成0:0。

易邊後，富咸壓上進攻，49分鐘，艾雲卡華利路的罰球未能射破人牆，4分鐘後，殺入禁區的羅夫度斯卓克左腳射門僅射中網側。而下半場較為被動的韋斯咸攻勢較少，最有威脅的來自64分鐘，迪格蘭賴斯左路傳中，華迪美高法爾跳頂中楣彈出。

去到補時階段，韋斯咸獲得一次罰球機會，當時蘇錫克希望提高手避開防守他的米祖域，但手肘卻撞到米祖域的面部，起初球證甸恩只吹停賽事警告兩位，但VAR團隊認為這是一個惡意的暴力行為，甸恩在翻看VAR片段後決定出示紅牌，令球員和領隊莫耶斯都表現得相當無奈，最終雙方打成0:0，但槌仔幫在未來三場賽事就要失去這位表現出色的捷克中場。

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