西維爾周六在西甲主場對基達菲，主隊在中場奧甘波斯於下半場受傷離場但侵犯他的達高南領紅被逐下以3:0取勝，兩隊主帥則為這宗犯規致球員嚴重受傷事件在場邊激烈爭吵，雙雙被逐上觀眾席。

西維爾今場控球率佔盡優勢，奧甘波斯26分鐘頭槌攻門斜出後，於35分鐘更率先破網，但經VAR確認他手球在先，入球無效，完半場雙方互交白卷。

換邊後，達高南於52分鐘攔截奧甘波斯時踏到對方左足踝，球證翻看VAR後以紅牌驅逐達高南，基達菲少踢一人，奧甘波斯要以擔架抬離球場，並於57分鐘由1月底由阿特蘭大來投的艾真度高美斯入替。西維爾教練盧比迪古及基達菲教練波達拉斯在場邊爭執，兩隊球員試圖將二人勸開，最終球證介入並將兩名主帥驅逐，事件亦令比賽最後獲得9分鐘的補時。

在基達菲只餘9人應戰下，西維爾於67分鐘由後備上陣的蒙尼亞艾哈達迪打破僵局，接應祖安佐敦傳送後射成1:0。戰至87分鐘，艾真度高美斯遠射破網，西維爾領先2:0。2分鐘後，安尼斯利單刀射入空門錦上添花，西維爾結果以3:0大勝基達菲，全取3分後以21戰得42分升上西甲聯賽榜第三位，落後第二位的皇家馬德里1分，領先少賽一場排第四的巴塞隆拿2分。

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