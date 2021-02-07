由於武漢肺炎疫情關係，早前德國政府已經宣佈，利物浦作客鬥RB萊比錫的歐聯16強首合回賽事，將不會於德國境內舉行，需要移師至到中立場舉行。周日歐洲足協（UEFA）宣佈，原定於當地時間2月16日RB萊比錫迎戰利物浦的賽事，主隊萊比錫將會失去主場之利，賽事會移往布達佩斯的普斯卡斯球場舉行。

最近德國對疫情高危地區人士實施入境限制，包括英國人民在內，在17日之前都將不能乘坐航班飛往德國，因此利物浦無法前往德國作賽。本來有指萊比錫方面希望首回合先在紅軍主場晏菲路球場進行，等到入境限制放寬後才往德國進行次回合比賽，不過據聞建議被紅軍拒絕。隨後經過萊比錫、利物浦以及UEFA三方面的商討之後，歐洲足協宣佈首回合比賽要在中立場進行，但比賽日期及時間維持不變。

除了利物浦之外，阿仙奴對陣賓菲加的歐霸32強首回合賽事同樣面臨一樣的問題，2月18日在里斯本舉行的首回合賽事，由於阿仙奴不被英國政府允許飛往葡萄牙，因此亦很大機會需要移師到中立場進行。

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