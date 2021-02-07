周六韋斯咸作客與富咸悶和0:0，不過比賽戰至補時階段，湯馬士蘇錫克手肘不小心下撞中阿歷山大米祖域面部，球證甸恩在翻看VAR片段後決定出示紅牌。賽後韋斯咸領隊莫耶斯認為球證這個決定令人感到尷尬，並且認為蘇錫克無意傷害米祖域，韋斯咸亦在官網上宣佈會對這張紅牌進行上訴。

其實今場的主球證甸恩及VAR官員美臣已非第一次引發爭議，早前曼聯主場9:0屠殺修咸頓一仗，正正是二人的判決令到修頓後衞碧拿歷克直接領紅，不過隨後修頓成功推翻這次判決。當莫耶斯被問到兩位球證應否再次一起工作時，他表示：「我認為他們二人都是優秀的球證，不過令我擔心的是他們這個決定。球證甸恩應該為自己做出這一次決定感到尷尬，這是並非故意的犯規，我覺得只是很簡單的事情。」

韋斯咸表示已經向足協提交申請，要求對蘇錫克的紅牌進行入訴，現時蘇錫克的上訴將會由足協的一個獨立監管委員會進行審查。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！