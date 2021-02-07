世界排名第一的澳洲球手芭迪，周日在墨爾本舉行的雅拉河谷經典網球賽女單決賽，以直落兩盤擊敗西班牙的梅古露莎封后，為出戰澳洲公開賽打下強心針。

面對上屆澳網亞軍得主梅古露莎，芭迪花了1小時47分鐘，便以7:6（7:3）、6:4勝出，拿下個人第九項WTA巡迴賽錦標。這位24歲女將表示，對澳網備戰工作感到相當滿意。她說：「我已做好最完善的準備，讓自己能在澳網發揮出最佳水準。對我來說，能夠出戰今屆澳網實在相當興奮。我有充足的準備，就看看首戰的情況怎樣吧，現階段我們只會專注應付首場比賽，全力以赴，然後再部署往後的事情。」

被列為女單首號種籽的芭迪將於周二亮相，出戰世界排名第77位的黑山球手高雲歷，而作為女單另一位奪標熱門的大坂直美，則會在周一登場，迎戰俄羅斯的柏芙尤珍高娃。身為19年澳網冠軍的大坂上周打入吉普斯蘭盃四強後，隨即宣佈因為要「避免傷勢惡化」而棄權，期望能以最佳狀態出戰澳網，有博彩公司就將她列為6.5倍的女單奪標大熱門，比佔主場之利的芭迪（7倍）更被看好。

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