今季意甲爭冠之路異常激烈，沉淪多年今季蘇醒的AC米蘭，周日於主場迎戰包尾大幡克羅托內。雖然踏入2021年後米蘭狀態有所回落，惟今季面對中下游球隊未嘗一敗，此役鬥兩連敗的克羅托內讓球半/兩球照捧上盤。（球賽編號：星期日19；now639、有線655及無綫myTV Super302台今日10:00pm直播）

文：王杰

季初開始一直穩坐榜首的米蘭，目前於聯賽只曾不敵祖雲達斯及阿特蘭大兩支勁旅，面對積分榜下游對手依然保持不敗，正正是米蘭成績進步的主因。雖然此前先於主場慘吞阿特蘭大三蛋，隨後又意盃不敵國際米蘭出局，但各項賽事兩連敗的米蘭在上周已經極速反彈，作客以2:1輕取博洛尼亞，可見米蘭對中下游球隊確有一手。

查漢奴古復操可擔正

米蘭去夏簽入多名球員補強，冬窗再簽入文迪蘇傑、湯姆利及蘇亞利荷美迪三位球員，前中後三線板凳深度大增。今仗米蘭續有於意甲上陣10場轟入12球的首席射手伊巴謙莫域在陣，雖然這位瑞典前鋒上仗鬥博洛尼亞射失12碼，連續兩場「食白果」，惟隊內助攻王查漢奴古已經克服武肺復操，今仗可重新擔正，對今季在聯賽場均射入兩球的米蘭，攻力有增無減。

雖然近期米蘭防守表現走樣，近2輪聯賽失4球，不過總失球數字僅次祖雲達斯、拿玻里及維羅納，依然是意甲數一數二防守出色的球隊。即使丹麥中堅卡積亞因傷需要缺席最少兩周，但冬窗簽入的湯姆利剛加盟就於上周正選上陣，與隊長阿利斯奧羅馬洛尼組成的防線表現不俗（見另文），面對榜尾的克羅托內預計可以力保不失。

克羅托內作客未贏過

近6仗輸了其中5場的「升班馬」克羅托內今季後防不濟，20輪聯賽已失46球，環顧歐洲五大聯賽當中只有英超西布朗、德甲史浩克04及法甲尼姆的失球比他們多。除失球較多外，克羅托內的客場成績同樣是意甲最差，10場聯賽僅取2和8負，場均失球達2.6球，是意甲唯一作客不勝之師。雖然前鋒尼雲克禾近3輪入3球，但面對榜首米蘭難有甜頭。雙方近六次交手，米蘭取得4勝2和，去年9月交手時，米蘭已作客贏2:0，今仗造訪米蘭難逃大敗。