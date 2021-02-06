正所謂「進攻贏球迷，防守贏冠軍」，曼城在前隊長高柏尼2019年夏天離隊後，上季失球數字立即攀升，隨即失落英超冠軍，反觀利物浦自花費7,500萬鎊購入華基爾雲迪積克（VVD），失球數字大減成功奪冠，可見做好防守才能奠下爭標基石。故今季力圖復興的曼城，斥巨資買入葡萄牙國腳魯賓戴亞斯（圖）後，曼城多項防守數據均屬英超第一，被視為未來隊長的魯賓戴亞斯坦言，比起保持清白之身，更加不想讓對手射門！

文：尊嘉

曼城今季頭2場失了6球後，急從賓菲加購入戴亞斯，他隨即證明球會所花的6,100萬鎊（約6.5億港元）沒有枉費，隨後的19場英超魯賓戴亞斯皆正選，其間曼城只失七球。相對身價7,500萬鎊、為利物浦帶來冠軍的VVD，戴亞斯數據更勝一籌，VVD加盟紅軍後頭23場賽事，球隊有10場保持不失，戴亞斯卻為曼城頭23場賽事，帶來了15場清白之身。

「想做到對手零射門」

數據不說謊，更能凸顯一名球員重要性，戴亞斯今季聯賽上陣時間，僅次正選門將艾達臣摩拉斯，觸球及傳球次數僅次中場洛迪卡斯簡迪、解圍次數屬全隊之冠，而且紀律良好加上極速適應英超節奏，上陣19場只領下2張黃牌。身處比賽節奏甚快的英超，戴亞斯更只錄得11次犯規，比基爾獲加、祖奧簡斯路等20次犯規的守將少近半。

戴亞斯有如定海神針，令人漸忘前隊長高柏尼，不過讓人更驚訝可能是戴亞斯的態度，他接受英媒訪問時曾表示：「有天有人對我說『太好了，又一場清白之身。』我隨即說讓我最高興的不只是球隊不失，而是令對手甚至連一腳中目標射門也沒有。」

憑他與史東斯緊密合作，曼城場均失球數字由上季的0.92球下降至今季的0.62球，直逼18/19年球季98分封王的0.6球，甚至比17/18同樣是冠軍球季的0.71球更厲害。不過戴亞斯坦言，曼城今季防守出色不只是他與史東斯的功勞：「1:0小勝白禮頓是個好例子，我看到奇雲迪布尼及根度簡積極地跑動，此刻我問自己，如他們都能跑成這樣，又有誰不會呢？」

表現成熟隊長大熱

不論心態上還是言談間，年僅23歲的戴亞斯已像一名非常成熟球員，昔日一直看着戴亞斯成長、前賓菲加青年軍教練祖奧達拉奧，早於去年9月時已預言，戴亞斯可填補高柏尼的空缺：「他給我的印象全是正面的，他在球場上、訓練場上甚至生活上，都一直是其他年輕球員的榜樣，從他11歲來到青訓學院開始，我就知道他會做得很好，但當我在U18比賽時開始與他合作，我才感受到他會成為頂級球員。」

「這不只是由於他的天賦，而是他的工作能力、專注度、每節訓練的心態，他的競爭能力令人讚嘆，他就是這麼特別。他是每個年齡層的隊長，是天生的領袖，亦喜歡及知道如何帶領球隊，亦可在場上及更衣室成功轉達教練的聲音。他不只是一名『得把口』的領袖，他還會從行動上展示出來，不斷推動隊友。」

曼城每個球季都會進行隊長選舉，季前卻有九人提名夏季新兵、在訓練中表現突出的中堅尼敦阿基，反觀射手阿古路卻不入五大隊長的名單，足證藍月內部渴望改變。然而在開「咧」後才落實加盟的戴亞斯，這數個月的表現及領導能力，已明顯壓過失去正選的阿基，年僅23歲的他已成為曼城下任隊長熱門人選，若周日一戰戴亞斯能帶領防線「零封」攻力強勁的紅軍，甚至在今季協助藍月重奪失落一年的英超冠軍，相信戴亞斯戴上曼城的隊長臂章指日可待。