曼聯周六在英超尾場迎戰愛華頓，上半場領先2:0之下於下半場初段被對手追平，其後雖然藉麥湯米尼的入球再度超前，惟愛華頓戰至補時5分鐘由卡維特利雲近射得手而再追和。上半場尾段有保羅普巴傷出的曼聯最終被「拖肥」逼和3:3，領隊蘇斯克查未能以贏波慶祝執教生涯的第100場英超比賽。

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