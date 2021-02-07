兩隊正選陣容

利物浦（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後防：阿歷山大阿諾特、佐敦軒達臣、法賓奴泰華利斯、安德魯羅拔臣

中場：居迪斯鍾斯、韋拿杜姆、堤亞高艾簡達拿

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

曼城（4-3-3）

門將：艾達臣摩拉斯

後防：祖奧簡斯路、魯賓戴亞斯、史東斯、辛真高

中場：貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、根度簡

前鋒：菲爾科頓、馬列斯、史達寧

周日英超焦點一戰非利物浦主場鬥曼城莫屬，榜首的曼城近期狀態大勇，各項賽事已經13場連勝，今仗若再全取三分的話，將可乘前一日次席曼聯失分拉開領先優勢至5分。球隊雖然有阿古路及奇雲迪布尼續缺陣，但近期根度簡、貝拿度施華，以及菲爾科頓等狀態極佳，加上由魯賓戴亞斯統領的防線固若金湯，作客照樣可睇高一線。

至於利物浦上周中主場爆冷以0:1不敵白禮頓，為領隊高普帶隊以來首次於晏菲路連輸兩場。球隊前場眾將在密集的賽程下明顯呈現疲態，狀態極為不穩。冬季轉會窗球隊成功羅致賓戴維斯及奧辛卡巴克兩名中堅，但今仗大戰下未必貿然任正選，或續由佐敦軒達臣及法賓奴泰華利斯出任中堅。且看今仗利物浦能否阻止藍月來襲，避免主場聯賽三連敗。

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