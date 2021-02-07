俄羅斯周日在澳洲墨爾本舉行的ATP盃隊制網球賽決賽，藉着魯布列夫與梅韋迪夫連贏兩場單打，以2:0擊敗意大利封王。

繼魯布列夫在頭場以6:1、6:2輕取霍尼利後，梅韋迪夫在第二場單打亦以6:4、6:2擊敗巴利天尼，為俄羅斯鎖定勝局。這對俄羅斯「孖寶」在整項賽事也有相當出色的表現，合共在八場單打全數勝出之餘，更只失掉了兩盤，奪標絕對是實至名歸。

「我要感謝一眾隊友，魯布列夫戰無不勝。」世界排名第4的梅韋迪夫說。「感謝大家跟我一起到這裏參賽，並贏得錦標。」

梅韋迪夫自去年11月起，已錄得個人職業生涯最佳的跨季14連勝，當中10場勝利更是從世界排名前10的好手身上取得，一口氣拿下巴黎大師賽冠軍、年終賽錦標及ATP盃。

「這是一個相當了不起的成就，因為我在當中未逢一敗。很好，10次與挑名前10的球手對壘均能勝出，大大加強了我的信心。就算是輸球，你也知道自己有力在這個水準競爭，可以在下一仗捲土重來。」年僅24歲的梅韋迪夫說。

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