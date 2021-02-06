周六西甲，皇家馬德里作客鬥升班馬候爾斯卡，主隊雖有查維加蘭射入世界波先開紀錄，但皇馬憑中堅華拉尼兩次「執雞」，助球隊以2:1反勝對手，全取三分。

皇馬主帥施丹早前因確診武肺缺度領軍，上周球隊亦以1:2不利雲特。球隊今仗早段亦未能撕破侯爾斯卡的防線，先有12分鐘賓施馬直線交給雲尼斯奧斯祖利亞，後者突破後被出迎的門將沒收皮球，其後卻奧斯交出直線給這位巴西翼鋒，他的笠射僅僅高出，但球證表示越位在先，雙方半場打成0:0。

易邊後3分鐘，侯爾斯卡一次反擊，岡崎慎司右路傳給後上的查維加蘭，後者左腳一記勁射直飛死角，助主隊領先1:0。

其後皇馬積極反撲。55分鐘，皇馬前場獲得罰球機會，賓施馬操刀中楣 ，幸好門前的華拉尼跳頂補射入網為球隊追成平手。去到84分鐘，皇馬再一次死球機會，卻奧斯開入禁區，卡斯米路的跳頂被撲出不遠，華拉尼門前補射得手，助球隊以2:1反勝對手。賽後皇馬以43分排在第二位，落後少打2場的馬德里體育會7分。

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