周日意甲大戰，祖雲達斯主場鬥羅馬，祖記最終憑上半場基斯坦奴朗拿度（C朗）遠射先開紀錄，加上下半場羅渣伊賓尼斯的烏龍球，2球小勝羅馬全取3分，聯賽3連勝升上第3外，各項賽事亦5連勝。

今仗派路派出周五36歲生日的C朗與艾華路莫拉達合作攻堅，結果兩位12分鐘就能製造入球，祖記左路攻勢，禁區內的莫拉達傳後給C朗，後者左腳射遠柱收成門將，為球隊先開紀錄。22分鐘，再一次這兩位前鋒的配合，莫拉達傳給C朗，後者右腳勁射中楣彈出，未能拉開比分，祖記半場1:0領先羅馬。

易邊後繼續是祖雲達斯的攻勢較入肉，57分鐘到C朗嘗試回敬莫拉達，C朗禁區傳給後上的莫拉達，可惜這位西班牙前鋒第一時間的撞射不中目標；68分鐘，古路施夫斯基禁區右路傳中，可惜羅馬的守將羅渣伊賓尼斯情急解圍下把皮球撞入網，最終祖記以2:0輕取羅馬，全取三分。意甲戰報｜C朗遠射得手 祖雲達斯2:0挫羅馬3連勝

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