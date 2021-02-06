由於現時武漢肺炎疫情仍肆虐，周五國際足協（FIFA）考慮到現時球會的比賽仍然受到武肺影響，因此決定在釋放球員前往國家隊報道以及球員註冊方面提供更多靈活性。據英國傳媒報道指，現時英超球會可以在3月份的國際賽期，拒絕讓隊內的南美球員及葡萄牙球員代表其國家隊出戰。

FIFA在官方網站公佈了一連串的針對武肺而引入的豁免規則，可以防止球員在某些情況下離開。由於現時英國政府公佈的「紅色名單」當中，包括從葡萄牙以及整個南美國家返回的任何人，都需要隔離10日，但FIFA的規例當中提到，只要球員在返回時需要進行五天或以上的隔離時，球會就可以選擇拒絕放人。

由於新規定，一眾需要回國出戰世界盃外圍賽的英超南美兵，隨時無法於三月離開英國。巴西國家隊就有較大影響，皆因車路士的堤亞高施華、曼城的艾達臣摩拉斯及加比爾捷西斯、利物浦的羅拔臣法明奴也是球隊的主力球員。另外，葡萄牙國家隊都會在三月開始進行世界盃外圍賽，不過球隊隨時會失去般奴費南迪斯（B費）及貝拿度施華幾名球星坐鎮。

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