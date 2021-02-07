上周五剛度過36歲生日的基斯坦奴朗拿度（C朗），周六在意甲大戰上半場13分鐘先開紀錄，協助祖雲達斯以2:0擊敗羅馬而升上聯賽榜第三位。這記入球是C朗今季在意甲所入的第16球，在意甲射手榜居首的他，目前領先排第二的國際米蘭前鋒盧卡古2球，值得一提是，這一記亦是C朗踏入30歲之後所入的第300個入球，絕對稱得上是球壇長青樹。

根據Opta的統計，連同周六的入球在內，C朗自2018/19球季在意甲「地標」以來，已直接參與了84個入球，包括射入68球及助攻16次，是意甲同期直接參與入球最多的球員。排在他之後的是82球的恩莫比尼、66球的杜雲沙柏達、58球的卡佩圖及55球的加利亞雷拉。

另外，根據B/R Football的數據，C朗30歲之前各項賽事上陣718場射入463球，而踏入30歲後上陣326場則有300球進賬，其入球效率在踏入30歲後十分驚人。

C朗賽後在個人社交網頁上載了自己在祖記贏羅馬一役的數張照片，並表示︰「為在對難踢的對手時入球及幫助球隊而高興！重要的3分！同伴們做得好！」

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