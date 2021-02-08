利物浦在周日英超主場1:4大敗給曼城，隊長佐敦軒達臣對賽果感失望之餘，也在社交媒體發文，呼籲隊友要團結一致，共同度過這困難時刻。

佐敦軒達臣周一在Twitter發文說：「昨日大敗實難以接受，現在是時間大家團結一致，並度過這困難時刻。有時候當你面對困難時，你會學習得更多。我們會盡全力去改變現在所處的困境。YNWA」

軒神賽後接受利物浦官網訪問時，也直言球隊目前落後榜首曼城10分並多賽1場，與其再關注能否衛冕，倒不如專心踢下場聯賽好過。他說：「球員其實不會常看積分榜，尤其是現在。你只會專注下一場比賽，並盡全力嘗試在餘下所有比賽勝出。我們永遠都力求勝利，這是無論排聯賽榜首還是第4或第5位時，球員都要做的。我們只用專心在下一場聯賽，並盡全力比賽。」

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