曼城周日英超作客以4:1大勝利物浦，下半場建功為藍月拉開2球優勢的英格蘭前鋒史達寧，創下個人新里程碑，他今仗取得領隊哥迪奧拿麾下於曼城的第100個入球，成為巴塞隆拿球星美斯和曼城隊友阿古路後，哥帥麾下第3位取得至少100個入球的球員。

史達寧於下半場77分鐘乘紅軍門將艾利臣再一次後場失誤，接應隊友貝拿度施華的笠傳，於門前頭頂入網，為曼城拉開至3:1。這位英格蘭國腳已射入哥帥麾下於曼城的第100個入球，對手還是其母會利物浦，別具意義。史達寧於15/16球季離開紅軍轉投藍月，翌年初哥迪奧拿由拜仁慕尼黑來投執教，他就於同年8月鬥韋斯咸一役，取得在哥帥執教之下首個效力曼城的入球，至今用了四年半時間達成百球成就。哥帥上任前，史達寧於曼城首季上陣47場入11球，但經過這位西班牙教頭改造後，其進攻能力得到大幅提升。

他成為哥迪奧拿麾下第三位入百球球員，此前其隊友阿古路於2019年8月藍月主場4:0大勝白禮頓的英超賽事，個人梅開二度，取得他在哥帥麾下的第100個入球。而美斯更是哥迪奧拿麾下首位達成百個入球的球員，雖然二人在巴塞合作只有短短半季時間，但美斯憑高效入球表現，四個球季之內在哥迪奧拿領軍下取得211個入球，包括後者於11/12球季最後一年待在魯營，他就射入了73個入球。

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