日本中場本田圭佑日前正式加盟葡超球會模迪莫倫斯，不過據當地傳媒指，由於葡萄牙足總對自由身球員嘅定義與樸迪莫倫斯有好大出入，有可能令本田圭佑今季都無法為新東家上陣。

樸迪莫倫斯周日正式宣佈本田圭佑加盟，不過當地報章《Record》就引述葡超條例指，只有喺上年6月30日之前同前屬球會結束合約嘅球員先至可以定義為「自由身」，所以喺12月先同保地花高結束合約嘅本田就唔符合自由身球員身份。

據葡葡牙傳媒報道，樸迪莫倫斯嘅法律團隊已經着手處理今次嘅收購風波；而本田圭佑喺佢有份主持嘅電台節目就表示，自己都唔清楚有關情況，仲話假如今季真係無辦法喺葡超上陣嘅話，有可能會繼續搵歐洲以外地區、仍然可以轉會嘅聯賽效力咁話。

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