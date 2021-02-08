利物浦周日英超主場以1:4不敵曼城，聯賽主場已經三連敗，賽後亦與榜首曼城的差距進一步拉開，衞冕機會似乎頗為渺茫，紅軍更寫下英超冠軍球隊史上最大跌幅的尷尬紀錄。高普賽後為門將艾利臣的派膠表現解釋，對方或因為「腳凍」犯錯。前曼聯隊長堅尼就直斥他們輸球藉口多多，是支糟糕的冠軍隊，更形容紅軍要奪英超錦標，又要再等一個30年了。

紅軍經過23場聯賽後得40分，續排英超榜第4位，現落後少踢1場的榜首曼城多達10分，身後的車路士和韋斯咸亦逐步威迫，共有5隊跟他們的差距是於5分之內，其前四位置亦相當危危乎。去年同期，紅軍於首23輪聯賽後已有22勝1和戰績，得到67分，當中只是失了2分。今季同前少27分的落差，創下英格蘭頂級聯賽史上最大跌幅。

堅尼批評，紅軍輸球後藉口多多，這個DNA是源自他們的領隊高普。這位天空體育球評賽後直言：「他們編造出很多借口，他們是支糟糕的冠軍隊，我不單止指這場賽事。球員都不會說想今季再贏（錦標）一次，現時他們在談的，是要爭前四位置。」

他續指，高普早前賴曼城表現大勇上榜首，原因是他們就疫情獲得兩周休息時間；今仗門將艾利臣派膠，高普又解畫指對方犯錯因為「腳凍」。堅尼狠批高普非常多藉口：「人們都跟我說利物浦是間大球會，若果他們是，就面對這些挫折。曼城已缺少兩位最出色的球員，然後高普說門將腳冷，今次又有新藉口，之前又稱曼城因疫情得到額外休息，藉口之後又有藉口。他們（去年10月英超）被阿士東維拉血洗7:2一役，華基爾雲迪積克還在場上，你能說這是個異常的球季，就繼續吧，保持這樣的表現，那麼他們再贏英超冠軍，就會是另一個30年之後的事。」

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