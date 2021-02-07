周日英超賽事，李斯特城作客挑戰狼隊。近況不佳的李城此役面對防守嚴密狼隊，雖然佔據優勢但一直無法撕破對方的防線。即使下半場有傷癒復出的華迪後備上陣，但是李城仍然無法打破僵局，最終兩隊悶和0:0。

今場雖然李城有首席射手占美華迪復出，但這名英格蘭前鋒先列後備，由另一名前鋒伊恩拿祖擔正。上半場李城是較為主動的一方，但主場出擊的狼隊在11分鐘靠角球攻勢有一次黃金機會，可惜尾柱無人看管的魯賓尼維斯凌空抽射高出。戰至35分鐘，李城前場一次配合，伊恩拿祖的射門被狼隊守衞擋出，隨後占士麥迪臣補射又再被狼隊球員用身體擋出，兩隊半場互無紀錄。

換邊後雖然李城換入華迪及馬克艾拜頓加強攻力，不過威脅射門依然欠奉，反而77分鐘狼隊有法比奧施華門前近射被卡斯柏舒米高用腳擋出。戰至補時階段，艾拜頓在右路傳中，華迪跑前柱頭槌攻門可惜頂斜，最終李城作客與狼隊踢成0:0各得一分，李城最近4輪聯賽只得1勝。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！