利物浦今季受傷兵問題困擾，三名一隊中堅華基爾雲迪積克（VVD）、祖高美斯、祖爾麥迪比全部重創外，拿比基達、法賓奴泰華利斯甚至兩名新兵堤亞高艾簡達拿、迪亞高祖達都先後受傷，外界認為這是紅軍今季成績下滑的原因。然而對手曼城今季亦有主將阿古路、奇雲迪布尼長期缺陣的問題，但領隊哥迪奧拿亦能一一解決，成造曼城重拾王者氣勢。

曼城季初戰績不佳，進攻上隊史神射手阿古路長期受傷患困擾，今季英超只上陣4場仍未開齋，老將大衞施華去夏離隊後，中場創造力亦同告下降，隨後組織核心奇雲迪布尼亦反覆受傷；不過曼城經過哥迪奧拿的戰術調整後，前線改踢無鋒陣之餘，更將以往被視為守強於攻的根度簡徹底解放，主宰了藍月近期連勝的進攻火力。

去年10月達入30歲後的根度簡，入球能力隨即大爆發，平均每1.78場聯賽就取得一個入球，對比起30歲前要8場聯賽才攻入一球大幅提升。這是由於根度簡近期位置前移，多了參與進攻及起腳有關，上季只得6次射門中目標的他，近11場聯賽嘗試了多達26次射門，當中就取得了9個入球，成為藍月目前的頭號射手；且今季他在禁區內射門次數已多達23次，比起他之前效力曼城的任何球季還要多，這說明了哥帥嘗試解放根度簡的進攻能力，將他安放在更危險的地方，結果他成為曼城近期連勝的重要功臣之餘，今仗亦梅開二度勇挫紅軍。

後防方面，上季失去前隊長高柏尼隨即失冠後，今季頭兩場聯賽更失了6球，哥帥隨即以6,100萬鎊購入魯賓戴亞斯，避免重蹈上季覆轍，結果藍月隨後20場聯賽只失8球，場場正選的魯賓戴亞斯為曼城帶來了13場聯賽的清白之身，亦是藍月目前穩坐榜首的關鍵。

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