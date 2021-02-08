據ESPN周日報道，活塞已同意把明星控衞戴歷路斯（Derrick Rose）交易到紐約人，這將是他於五年內第五次轉會。重返紐約的麥迪遜廣場花園球場，D.Rose將可跟公牛合作多時的舊帥泰保杜（Tom Thibodeau）重聚。

報道指出，活塞把路斯送返紐約人，將可換取對方的控衞D史密夫（Dennis Smith Jr.），以及一個2021年次圈選秀權。據指兩隊已經過數個月時間的磋商，終在周日下午達成共識，但該次選秀權是紐約人於2018年從黃蜂手上換得，選秀順序大概在次圈40順位以內，不被看好能簽入出色的球員。D.Rose是自16/17球季後再返紐約人，他那時在「禪師」積遜（Phil Jackson）教練的三角戰術下表現低迷，翌季即被送往騎士，然後輾轉又效力過木狼一季，前年再被交易至活塞。

這位NBA史上最年輕的MVP在母會公牛跟隨過泰保杜五季，效力木狼時再重遇這位恩師，他該季即備受重用，上演「玫瑰重生」。現時再在紐約人跟舊帥團聚，想必他定會有另一番佳作。泰保杜上任首季即帶領紐約軍改革，由以往的擺欄榜尾球隊，升至現時東岸第8位，季初表現比熱火和速龍等勁旅還要好。路斯的來投，將可協助球隊提升攻擊力，也能以經驗輔助年輕的上季探花RJ巴列特（RJ Barrett）及A李華士（Austin Rivers），但後者有機會在轉會限期成為他隊的後場目標。32歲的D.Rose今季場均獲14分4助攻，本季為合約最終年，季後將回復自由身。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！