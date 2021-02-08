因武漢肺炎疫情而延遲一年的2020東京奧運還有不足六個月便展開，但瑞典女子游泳明星絲祖唐上周六於冰上滑倒，右手肘骨折並需要接受手術，爭取衞冕奧運女子100米蝶泳受到重大打擊。

27歲的絲祖唐於2016里約奧運贏得1金1銀1銅，她在個人Instagram上載了自己右手肘包紮着並包着大手掛的照片，另外還有一張X-光片的照片，她表示︰「很明顯時間是很s___，我感到沮喪，但同時我很有決心和動力，回來時要比以往更強大。我見過運動員在傷癒復出後比以往更強，現在他們是我很大的鼓舞。」不過，絲祖唐未有提及可能復出的時間表。

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