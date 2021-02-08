政府上周容許港超聯球隊復操，不過，至今未有確實復賽日期，足總為趕及球季可在六月底完成，董事會上周通過取消銀牌及足總，至於聯賽能否按計劃以踢三循環仍存變數，消息指如港超聯未能於初六或七復賽，港超聯將回復雙循環，賽事將推遲至下月初始復賽。

足總在上周董事會通過向政府爭取，港超聯農曆年假期後，即月中復賽，而足總已去信民政事務局提出，希望於年初六(17日)或初七(18日)復賽，惟能否成事取決於政府；近日武漢肺炎確診數字維持20至30宗，另外，無源頭感染維持單位數，這或有利足總向民政局爭取復賽。

消息人士指，足總上周與港超聯球會召開緊急會議時已表明，當時除銀牌及足總盃兩項盃賽可能取消外，第三循環(爭標組及護級組)能否保留屬未知數，因要視乎政府何時可以讓港超聯復賽，足總目標是初六或初七，若未能按足總要求於月中復賽，今季港超聯可能由三循環恢復至雙循環。

足總主席貝鈞奇上周在董事會表示，球隊已復操，上次球會已同意操練兩周即可比賽，故已要求初六或初七可落場比賽，並先進行餘下的菁英盃最後一輪分組賽。縱足總已去信民政事務局，不過，政府審批程序需時，距離復賽目標日期只有一星期，故足總復賽計劃確實存在變數，如月中未能如期復賽，第三循環亦告取消，而復賽期將推遲至下月初。此外，足總已確定今季港超聯的預備組聯賽已「腰斬」。

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