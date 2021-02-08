英超熱刺周日主場2:0擊敗西布朗重返勝軌，而復出的前鋒哈利卡尼和孫興民各入一球。領隊摩連奴賽後十分滿意「SK2」前鋒組合的表現，並透露孫興民跟熱刺續約一事問題應不大。

今季熱刺聯賽入了36球，「SK2」就包辦了其中26球，而外界也開始關注孫興民和哈利卡尼的去留問題。對於將在2023年夏天約滿的孫興民，摩連奴就甚有信心這位南韓國腳會留下。他說：「因為武漢肺炎肆虐，很多人都失業和面對困難，所以現階段非理想時間，讓球會和球員去討論續約的事宜。但當太陽在世界再次升起，我相信球會和孫興民將很輕易便可達成結論。」

至於將在2024年約滿的哈利卡尼，摩連奴也預言他會留下並打破熱刺的各項紀錄。他說：「卡尼對熱刺的歷史來說，是一名特別的球員，他將會打破球會的各項紀錄。」

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