雖然利物浦在剛過去的冬季轉會窗，以低價及借用形式購入了兩名新中堅賓戴維斯及奧辛卡巴克，但周日主場對曼城一戰未有派上二人出戰，結果紅軍慘負1:4收場。前紅軍球員列納認為，在VVD、祖高美斯、祖爾麥迪比等後防大將重傷後，球會卻沒有給予高普資金買人，很可能會令到高普心灰意冷想離開。

早前利物浦敗給般尼後，高普已向傳媒表示：「其他人正在作決定，總是這樣的，如果人們覺得驚奇，我幫不了他們。我提出了建議，但我不能花錢，我不能作出決定。」

列納坦言對高普的言論感到驚險，周日慘敗後高普亦可能會心灰意冷：「我為他感到沮喪，因為他想要一名新球員，但問題是利物浦可以買誰代替VVD？也許在數年後，他會想去執教拜仁慕尼黑，這似乎是所有德國球員及教練的願望。我認為他現時在一種挫敗感，但當他們最好的球員康復，我想高普會沒有事的。」

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