皇家馬德里傷兵問題越趨嚴重，據西班牙《馬卡報》報道，皇馬周二在西甲主場迎戰基達菲，一隊或只得12名球員可以候命。由於該12名球員包括兩名守門員，表示皇馬教練施丹除守門員外，實際只有10名一隊球員可用。

近期受到傷兵潮困擾的皇馬情況惡化，隊長沙治奧拉莫斯上周六接受左膝半月板手術，加入了夏薩特、洛迪高高斯、丹尼爾卡華積及費達歷高華維迪行列，成為需要休戰一段時間的最新一員。

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